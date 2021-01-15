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Шоу-бизнес

Дочь Добкина решилась на фото без бюстгальтера и ушла в «дочери Посейдона»

10:08 15 января 2021
Алла Добкина

Дочь политика Михаила Добкина Алла, отдыхающая в теплых краях, выложила в сеть видео со своим эффектным выходом из моря.

Видео с эффектом замедленной съемки размещено в Instagram Аллы Добкиной и отмечено эмодзи «торнадо» и «ракушка» из категории «путешествия». Кадры, на которые наложили музыку, были сняты на Мальдивах.

 

Один из фолловеров назвал Аллу Добкину «дочкой Посейдона».

  

На другой мальдивской фотографии Алла позирует без лифчика — на ней надета незастегнутая белая рубаха.

 

До этого Алла Добкина «засветилась» в Объединенных Арабских Эмиратах. Дочь политики в Дубае останавливалась в гостинице Jumeirah Al Naseem, имеющей высокий рейтинг на booking.com. Она также выкладывала в соцсеть фото и видео, на одном из которых показала частично скрытые купальником татушки в интимной зоне.

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Дочь Добкина решилась на фото без бюстгальтера и ушла в «дочери Посейдона»

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