Дочь Добкина решилась на фото без бюстгальтера и ушла в «дочери Посейдона»

Дочь политика Михаила Добкина Алла, отдыхающая в теплых краях, выложила в сеть видео со своим эффектным выходом из моря.

Видео с эффектом замедленной съемки размещено в Instagram Аллы Добкиной и отмечено эмодзи «торнадо» и «ракушка» из категории «путешествия». Кадры, на которые наложили музыку, были сняты на Мальдивах.

Один из фолловеров назвал Аллу Добкину «дочкой Посейдона».

На другой мальдивской фотографии Алла позирует без лифчика — на ней надета незастегнутая белая рубаха.

До этого Алла Добкина «засветилась» в Объединенных Арабских Эмиратах. Дочь политики в Дубае останавливалась в гостинице Jumeirah Al Naseem, имеющей высокий рейтинг на booking.com. Она также выкладывала в соцсеть фото и видео, на одном из которых показала частично скрытые купальником татушки в интимной зоне.

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