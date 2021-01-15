28.01 / 28.25 33.84 / 34.27
Киев: -10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Сколько за свет платить?» Галкин ошарашил зрителей ночной подсветкой своего замка

10:36 15 января 2021
Пугачева и Галкин с детьми

Российский юморист Максим Галкин, недавно показавший бассейн в своем особняке в деревне Грязи под Москвой, решил порадовать подписчиков свежим видео.

Он опубликовал в Instagram ролик вечернего заснеженного замка. Дом весь в огнях, дорожки и лестницы освещают уличные фонари.

«И еще раз с Новым годом! А завтра уже на съемки», — сообщил артист.

Подписчики Галкина отметили красоту яркого дома и белого убранства участка. При этом, у некоторых возник вопрос, сколько же нужно средств, чтобы содержать такое имение, учитывая цены на энергоносители.

Напомним, Галкин часто радует своих поклонников фото своей семьи. Фанаты артиста массу комментариев оставляют под его постами о двойняшках Лизе и Гарри.

Фото Instagram/maxgalkinru, radio.kartina.tv/

294

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Земцов и Орбакайте

Отращивал волосы? Необычного зятя Аллы Пугачевой показали на раритетном фото

Дан Балан с мамой

«Может, придет Дан…» Монатик заинтриговал всех на шоу «Голос країни»

Пугачева и Галкин с детьми

«Сколько за свет платить?» Галкин ошарашил зрителей ночной подсветкой своего замка

Анатолий Евдокименко

Подавшийся в фотомодели внук Софии Ротару «построил» родственников

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер