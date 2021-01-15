«Сколько за свет платить?» Галкин ошарашил зрителей ночной подсветкой своего замка

Российский юморист Максим Галкин, недавно показавший бассейн в своем особняке в деревне Грязи под Москвой, решил порадовать подписчиков свежим видео.

Он опубликовал в Instagram ролик вечернего заснеженного замка. Дом весь в огнях, дорожки и лестницы освещают уличные фонари.

«И еще раз с Новым годом! А завтра уже на съемки», — сообщил артист.

Подписчики Галкина отметили красоту яркого дома и белого убранства участка. При этом, у некоторых возник вопрос, сколько же нужно средств, чтобы содержать такое имение, учитывая цены на энергоносители.

Напомним, Галкин часто радует своих поклонников фото своей семьи. Фанаты артиста массу комментариев оставляют под его постами о двойняшках Лизе и Гарри.

Фото Instagram/maxgalkinru, radio.kartina.tv/

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