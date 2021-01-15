Брутальный Дед Мороз из «Давай поженимся!» впечатлил Гарика Харламова

Шоумена Гарика Харламова и его подписчиков впечатлила новогодняя программа «Давай поженимся!» с участием скандального Никиты Джигурды, выступившего в роли Деда Мороза.

Фрагмент передачи с выходом Джигурды Харламов выложил в Instagram, добавив к нему видеокомментарий. Естественно, нецензурный.

Дед Мороз в исполнении Джигурды был изрядно громогласен и брутален. Он вошел в студию с возгласом: «Что вы тут орете?!» И «порадовал» присутствующих в студии тем, что принес им «бычий корешок».

Фолловеры Харламова были также под впечатлением. Один из топовых комментариев: «Какой год, такой и Мороз-отмороз».

Ранее Харламов «прошелся» по реперу Алишеру Валееву (Моргенштерну), высмеяв его поведение на передаче «Давай поженимся». Он выложил в сеть ролик, в котором скомпоновал кадры телешоу с участием репера и передачи о животных, в которой рассказывалось об обезьянах.

Фото Гарика Харламова из соцсетей.

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