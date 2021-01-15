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Шоу-бизнес

У Ирины Билык случилась авария в квартире

10:50 15 января 2021
Ирина Билык

Известная украинская певица Ирина Билык благодаря своему голосу наделала немало бед в собственной квартире, получив серьезную проблему.

В Instagram певица рассказала, что она громко крикнула, и в этот момент в квартире лопнула труба. Начала течь вода и теперь Ирина Билык ждет разозленных соседей и рассуждает, что это было — случайность или ее «непредсказуемая энергетика».

Недавно певица вызвала приступ ностальгии у поклонников, опубликовав в сети старое черно-белое фото, прокомментировав его так: «Ты помнишь, как все начиналось?»

А перед Новым годом Ирина Билык вместе с хореографом и телеведущим Дмитрием Коляденко попробовала себя в новой профессии — пара отправилась на елочный базар продавать новогодние деревца.

Фото Ирины Билык из социальных сетей.

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