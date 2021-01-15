28.02 / 28.25 33.84 / 34.26
Киев: -10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Тоже бесят»: подписчиков Макса Барских покоробило от его спортивок

11:13 15 января 2021
Макс Барских

Певец Макс Барских опубликовал в Instagram фото зимнего отдыха. Артист показал накачанный торс весь в наколках.

«Время останавливается, когда чувствуешь мир вокруг», — написал певец.

Но некоторые подписчики больше внимания уделили не атлетической фигуре артиста, а его спортивным брюкам, отметив, что «спортивки раздражают».

Правда, нашлись и такие, кто считает Барских красавцем и ожидает его новых песен после такого отличного отдыха.

Напомним, недавно певец Макс Барских поделился с поклонниками новым горячим видео. В подборку вошли кадры со съемок клипа Silence, ранее нигде не публиковавшиеся.

Фото Instagram/max_barskih

49

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Пугачева и Галкин с детьми

«Сколько за свет платить?» Галкин ошарашил зрителей ночной подсветкой своего замка

Ирина Билык

У Ирины Билык случилась авария в квартире

Земцов и Орбакайте

Отращивал волосы? Необычного зятя Аллы Пугачевой показали на раритетном фото

стадион «Шахтер» в Донецке

В Донецке умирает стадион «Шахтер»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер