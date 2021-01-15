«Тоже бесят»: подписчиков Макса Барских покоробило от его спортивок

Певец Макс Барских опубликовал в Instagram фото зимнего отдыха. Артист показал накачанный торс весь в наколках.

«Время останавливается, когда чувствуешь мир вокруг», — написал певец.

Но некоторые подписчики больше внимания уделили не атлетической фигуре артиста, а его спортивным брюкам, отметив, что «спортивки раздражают».

Правда, нашлись и такие, кто считает Барских красавцем и ожидает его новых песен после такого отличного отдыха.

Напомним, недавно певец Макс Барских поделился с поклонниками новым горячим видео. В подборку вошли кадры со съемок клипа Silence, ранее нигде не публиковавшиеся.

Фото Instagram/max_barskih

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