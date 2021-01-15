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Шоу-бизнес

Рыжий из «Иванушек» получил от Моргенштерна неожиданное признание

11:39 15 января 2021
Моргенштерн и Апполонов-Григорьев

Репер Алишер Валеев (Моргенштерн) сделал неожиданное признание, заявив, что он «всегда был Рыжим из «Iванушек International».

Об этом Моргенштерн сказал во время встречи с этим самым «Рыжим» — Андреем Григорьевым-Апполоновым, который выложил в Instagram видео, записанное в одном из клубов.

«Случайно, но позитивно! Качает молодежь!» — так прокомментировал встречу «Рыжий».

Напомним, что недавно Моргенштерн стал объектом для шутки шоумена Гарика Харламова, который высмеял поведение репера на передаче «Давай поженимся!» Он смонтировал видео, которое перемежалось кадрами шоу и передачи о животных, в которой рассказывалось об обезъянах. Так Харламов «прошелся» по воплям Моргенштерна, которые тот издавал в эфире.

Фото — скриншот.

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