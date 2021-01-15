Рыжий из «Иванушек» получил от Моргенштерна неожиданное признание

Репер Алишер Валеев (Моргенштерн) сделал неожиданное признание, заявив, что он «всегда был Рыжим из «Iванушек International».

Об этом Моргенштерн сказал во время встречи с этим самым «Рыжим» — Андреем Григорьевым-Апполоновым, который выложил в Instagram видео, записанное в одном из клубов.

«Случайно, но позитивно! Качает молодежь!» — так прокомментировал встречу «Рыжий».

Напомним, что недавно Моргенштерн стал объектом для шутки шоумена Гарика Харламова, который высмеял поведение репера на передаче «Давай поженимся!» Он смонтировал видео, которое перемежалось кадрами шоу и передачи о животных, в которой рассказывалось об обезъянах. Так Харламов «прошелся» по воплям Моргенштерна, которые тот издавал в эфире.

Фото — скриншот.

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