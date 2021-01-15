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Шоу-бизнес

Открестилась от свадьбы? Ольга Бузова «закрыла» Мальдивы с Давой

12:06 15 января 2021
Бузова

Брак российской певицы Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна, заключенный на Мальдивах, останется на для артистки приятным приключением.

Певица уже возвратилась в Москву.

«Долетели. Все, что было на Мальдивах, останется на Мальдивах», — многозначительно подытожила артистка под ярким видео.

Как известно, заключенные на Мальдивах браки юридически не признаются в России.

Фанаты певицы заволновались, будет ли продолжение романа с Манукяном и что со свадьбой.

Напомним, в 2017 году Бузова посетила аннексированный Крым, из-за чего попала в базы сайта «Миротворец». Вместе с тем, украинский продюсер Потап предложил Бузовой совместный проект. Певица согласилась на предложение Потапа стать героиней клипа группы MOZGI и записать совместный трек.

Фото Instagram/buzova86

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