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«Букву «Э» зажми»: исковеркавшая украинский язык Оля Полякова получила подсказку

12:26 15 января 2021
Полякова

Популярная украинская певица Оля Полякова под очередным пляжным фото с Мальдив поинтересовалась у своих поклонников, есть ли в Киеве снег.

«Кажуть там снiг! То е, чи нема?», — написала певица, сделав в предложении ошибку. Вместо украинской буквы «є» она написала «е».

На замечания артистка сообщила, что на ее смартфоне нет буквы «є». Тогда ей посоветовали зажать российскую «Э», что стало для Поляковой открытием.

Напомним, артистка постоянно публикует фото и видео с отдыха. Она показала, как ее с дочками встречали на острове, фото девочек, из которых старшая похожа на маму, а младшая — копия папа.

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