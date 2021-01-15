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Шоу-бизнес

«Гитару сожги!» Внуку Аллы Пугачевой пришлось оправдываться за музицирование

12:37 15 января 2021
Никита Пресняков

Никита Пресняков, внук известной российской певицы Аллы Пугачевой, организовал в Instagram стримы своих живых перфомансов, но натолкнулся на непонимание подписчиков.

«Буду стримить лайв перформансы, а так же онлайн VR Караоке, видеоигры и многое другое!» — написал в посте Никита Пресняков.

При этом многие подписчики скептически отнеслись к способностям молодого музыканта и оставили негативные комментарии в его адрес: «Гитару сожги!», «Плохо, с аккордами мимо». Никита отвечает хейтерам: «Аккорды те, но я не гитарист, а вокалист».

Некоторые иронизируют над музыкантом: «Поехал бы на Евровидение?». Однако есть и те, кто искренне восхищается его игрой на гитаре: «Великолепное исполнение», «Талант».

Ранее Никите Преснякову уже приходилось оправдываться за один из своих «шедевров».

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