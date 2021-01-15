«Меньше 18 бы не дала»: 13-летняя дочь Евгения Кошевого поразила подписчиков взрослостью

Шоумен Евгений Кошевой трогательно поздравил свою дочь Варю с 13-летием.

«С Днем рождения, моя артистка. 13 — нормальный этаж. Дальше только выше и с любовью ко всем, кто с тобой рядом. И БЕЗ НЕРВОВ! Люблю и горжусь», — пишет Кошевой в Instagram.

Под этим постом отметились такие известные люди, как MONATIK и ведущий Юрий Горбунов. А один из подписчиков удивился тому, как взросло выглядит дочь Евгения Кошевого. Комментарий попал в топовые, набрав за несколько часов десятки «лайков».

Напомним, что Евгений Кошевой предупредил украинцев о мошенниках, которые от имени «Квартала 95» проводят якобы розыгрыши, лишая денег поверивших им людям. По его словам, официальные розыгрыши если и проводятся, то лишь с официальных страниц студии, а также актеров.

Фото Евгения Кошевого из социальных сетей.

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