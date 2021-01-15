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Шоу-бизнес

Дочь Сергея Притулы выдала интимную подробность про него

12:56 15 января 2021
Сергей Притула

Трехлетняя дочка политика, актера и волонтера Сергея Притулы Соломийка «сдала» папу, заявив, что он, как и «все мальчики», храпит.

Сергей Притула на своей страничке в соцсетях выложил трогательное видео с дочкой, вместе с которой они валяются на кровати и поют песни. Притула пишет, что в прошлом году со стороны дочки было «больше уважения», а теперь малышка говорит, что она — мамина, потому что они — девочки.

«А что плохого в том, что я мальчик?» — поинтересовался Сергей Притула. «Потому что все девочки нежнюльки, а все мальчики — храпунцы», — ответила Соломийка.

Ранее Сергей Притула в программе Янины Соколовой спел с журналисткой хором «нецензурную песню» о президенте России Владимире Путине.

Фото Сергея Притулы из социальных сетей.

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