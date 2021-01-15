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Шоу-бизнес

Певица купила через интернет куртку и превратилась в фиолетовый помидор

13:07 15 января 2021
Ray BLK

Жертвами неудачных покупок через интернет становятся не только обычные потребители, но и звезды. Как сообщает издание Daily Star, 26-летняя британская певица нигерийского происхождения Рита Эквере, больше известной под сценическим псевдонимом Ray BLK, заказала себе куртку из продающейся в сети элитных универмагов Selfridges коллекции The North Face — Maison Margiela. Ее стоимость — 1260 фунтов стерлингов (около 1720 долларов).

Однако по ошибке Рите прислали вещь гигантского размера. Примерив ее, певица не смогла сдержать смех и заявила, что выглядит, как фиолетовый помидор. Куртка сферической формы доходила певице до колен.

А подписчики отметили, что Ray BLK похожа, скорее, на героиню сказки Роальда Дала «Чарли и шоколадная фабрика» — Вайолет, превратившуюся в гигантскую чернику.

Ray BLK в 2017 году лидировала в Sound of… — проводимом телерадиокомпанией Би-би-си ежегодном опросе музыкальных критиков, определяющих новых перспективных музыкантов. Она также номинировалась на премию MOBO Awards, которая вручается за достижения в области музыки «черного происхождения», включая хип-хоп, джаз и соул, и сотрудничала с американской рэпершей Ники Минаж.

Фото Instagram

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