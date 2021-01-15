«Это Ляшко!» Данилко попытался заинтриговать всех шоу «Маска»

Популярный певец и композитор Андрей Данилко опубликовал в Instagram— аккаунте Верки Сердючки анонс шоу «Маска», которое будет выходить телеканале «Украина».

Звездными детективами проекта «Маска» стали известная певица Оля Полякова, актер и продюсер DZIDZIO, украинская суперстар Настя Каменских и сам Андрей Данилко.

Главная загадка проекта, распутывать которую будут зрители и звездные детективы шоу, — узнавать ярких украинских артистов, которые будут демонстрировать чудеса перевоплощения.

В анонсе Данилко показал, как детективы пытались выяснить, кто из украинских звезд вышел на сцену.

Оля Полякова отметила, что неизвестный — «зрелый мужчина». Настя Каменских предположила, что это певец Иво Бобул. Звучало имя и американского актера Жан- Клода Ван Дама. Также было слышно: «Это Ляшко!».

Напомним, на днях Андрею Данилко пришлось оправдываться за фото с российским телеведущим Андреем Малаховым. Как известно, Малахова внесли в базу «Миротворца» после скандального «телемоста» с Украиной.

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