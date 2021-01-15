Эллерт с «холостячкой» Мишиной показали своих «будущих детей»

Избранник «Холостячки» Ксении Мишиной Александр Эллерт, недавно рассказавший об отношениях с актрисой после проекта, показал, как могут выглядеть их общие дети.

В сториз в Instagram он выложил фото юноши и девушки, чьи лица созданы программой с учетом внешности Эллерта и Мишиной.

Ранее Эллерт уже разыграл подписчиков, опубликовав «беременное» фото Ксении Мишиной. На фото Александр стоит перед актрисой на колене и целует ее большой живот. Позже он признался, что «отфотошопил» фото.

Напомним, что недавно Александр Эллетр пожаловался на «соседа-дятла», который в новогодние праздники устроил дома ремонт, чем изрядно портил жизнь автору студии «Квартал 95».

Фото со странички Александра Эллетра в соцсетях.

96

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter