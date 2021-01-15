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Шоу-бизнес

Maruv встретила в Дубае Моргенштерна и «немножко тверкнула»

13:34 15 января 2021
Maruv

Эпатажная певица Анна Корсун, выступающая под сценическим именем MARUV, опубликовала в Instagram видео с концерта российского рэпера Моргенштерна в Дубае.

В Stories артистка показала, как танцевала тверк в ночном клубе.

«Немножко тверкнули с Аминой Тамерлановой», — уточнила артистка.

Напомним, артистка отдыхает в Дубае, где продолжает продемонстрировать все прелести фигуры. MARUV выбрала один из самых популярных отелей ОАЭ, в котором часто останавливаются и российские звезды.

А недавно девушка опубликовала несколько свежих фото в нижнем белье. Так она прорекламировала новинку для своего аккаунта капсульной одежды.

Фото Instagram/maruvofficial

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