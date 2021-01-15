Maruv встретила в Дубае Моргенштерна и «немножко тверкнула»
Эпатажная певица Анна Корсун, выступающая под сценическим именем MARUV, опубликовала в Instagram видео с концерта российского рэпера Моргенштерна в Дубае.
В Stories артистка показала, как танцевала тверк в ночном клубе.
«Немножко тверкнули с Аминой Тамерлановой», — уточнила артистка.
Напомним, артистка отдыхает в Дубае, где продолжает продемонстрировать все прелести фигуры. MARUV выбрала один из самых популярных отелей ОАЭ, в котором часто останавливаются и российские звезды.
А недавно девушка опубликовала несколько свежих фото в нижнем белье. Так она прорекламировала новинку для своего аккаунта капсульной одежды.
Фото Instagram/maruvofficial196
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter