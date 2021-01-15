«Я вам даже знаете как поставлю оценочку…» Maruv «шокировала» видавшего виды Титомира

Эпатажная певица Maruv шокировала видавшего виды певца Богдана Титомира.

Титомир в сториз в Instagram выложил кадры, снятые во время шоу «Маска», где певица в откровенном наряде, состоявшем из корсета, чулок и обуви на огромном каблуке, оригинальным образом оценила его выступление.

Певица, сидевшая в жюри, сказала, что выступление Титомира ее «качнуло». И показала, как «поставит ему оценочку», выставив ногу на стол. В этот момент на сцене «полыхнуло».

Впрочем, Богдан Титомир и сам любит «чудить». Так, во ютуб-шоу «Что было дальше» он с ходу начал ругаться, плевал водой и угрожал комикам, находившимся в студии, а также распускал руки.

А в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» певец как-то признавался, что серьезно «зависал» на наркотиках, перепробовав практически «все» в поисках средства, которое его бы «поразило». И такое нашлось — у шамана в джунглях Амазонки.

Фото Богдана Титомира из социальных сетей.

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