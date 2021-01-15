Мать Лободы вслед за дочерью решилась на «вызывающее» пляжное фото
Мама украинской певицы Светланы Лободы, Наталья Лобода, которая вместе с дочерью отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах, показала свои пляжные фото.
63-летняя женщина продемонстрировала отличную фигуру. Наталья стоит на фоне моря в купальном костюме и полупрозрачном платье.
«Я благодарна каждому дню, каждому мгновению. Спасибо», — написала под фото Наталья.
Отметим, мать Светланы, Наталья Лобода, бывший депутат Ирпенского горсовета Киевской области.
Ранее женщина уже публиковала фото с дочкой. Тогда подписчики отметили, что они смотрятся вместе как сестры.
А сама Светлана продолжает радовать фанатов провокационными фото с отдыха.
Но певица не только нежится на солнце и купается в голубой воде, а и работает. На днях Лобода показала, с каким солидным сопровождением она передвигается на курорте во время выступления.
Фото Instagram/loboda.nata, Instagram/lobodaofficial
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