«Господи, Боже мой!» Олег Винник не сумел сдержать эмоции на шоу «Голос країни»

Популярный украинский певец Олег Винник станет судьей в новом шоу «Голос країни», которое будет проходить с 24 января. Об этом он заявил в своем Facebook.

«Господи, Боже мой, — это круто», — воскликнул Олег Винник в ролике, который презентует новое шоу «Голос країни».

Подписчики в восторге, от того, что Олег Винник будет в роли арбитра — они поставили 1,5 тысячи лайков и оставили много комментариев: «Интересно будет смотреть „Голос страны“ с Вашей тренерским участием, волноваться, болеть и побеждать с Вашими конкурсантами. (Думаю, Вы найдете голос, который заденет струны души) Удачи в новом проекте!», «Здравствуйте, очень интересно будет смотреть это шоу, именно потому, что Вы там, Олег, присутствуете! Ждем!».

Напомним, Олег Винник записал поздравление с Рождеством в необычном образе.

Фото из Facebook Олега Винника

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