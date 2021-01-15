Звезда российских сериалов в пьяном виде напал с ножом на жену, но ранил сам себя

Российский актер Сергей Чирков, будучи «навеселе», напал с ножом на жену, однако ранил сам себя.

Как сообщает издание «ВокругТВ», о нападении правоохранителям рассказала жена актера Анастасия, заявившая, что Чирков попытался ударить ее ножом.

Отмечается, что сам актер признался, что «перебрал с алкоголем» и заявил, что ранил себя «по неосторожности». Он сказал, что претензий ни к кому не имеет и попросил не проводить проверку по данному инциденту.

Зрителям Сергей Чирков знаком, в частности, по роли в фильме «На игре». Актер снимался в более, чем полусотне проектов.

Напомним, что ранее свою версию инцидента в Калининграде рассказал российский актер Павел Прилучный, заявивший, что его избил хозяин местного ночного клуба.

Фото Сергея Чиркова из социальных сетей.

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