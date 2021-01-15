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Шоу-бизнес

«Фуууу»: дочь Оли Поляковой отказалась идти замуж за мальдивца

15:32 15 января 2021
Мария Полякова

Известная украинская певица Оля Полякова во время отдыха наблюдала за мальдивской свадьбой и предложил дочери выйти замуж за жителя этих островов. Ролик она опубликовала в сториз своего Instagram.

«Вот и мальдивская свадьба — она не настоящая, но людям нравится, — комментирует видео Оля Полякова. — Маришка, а давай тебя выдадим замуж за мальдивца», — обратилась певица к своей старшей дочери.

«Фуууу. Нет!», — эмоционально отреагировала Мария.

Ранее сообщалось, что с высоты птичьего полета продемонстрировали роскошный особняк Оли Поляковой, расположенный на берегу Днепра.

Напоминаем, Оля Полякова и ее старшая дочь Мария решили заинтриговать подписчиков своими пляжными фото, которые они публикуют с отдыха на Мальдивских островах.

Фото из Instagram Оли Поляковой

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