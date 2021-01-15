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Шоу-бизнес

Экс-жена Потапа с его сыном оказались на Мальдивах одновременно с Каменских

16:24 15 января 2021
Ирина и Наталья Горовые

Экс-жена Алексея Потапенко и мать его сына Андрея Ирина Горовая снова решила отдохнуть с детьми на одном курорте с Потапом и Настей (год назад они также оказались вместе на отдыхе в Мексике).

Горячие «островные» фото с Мальдив показали в Instagram Ирина и ее дочь от первого брака — 21-летняя Наталья Горовая. Снимки, очевидно, делал Андрей.

 

При этом падчерица Потапа озвучила и далекоидущие планы – оказывается, даже на отдыхе она выполняет свой личный план по прочтению за месяц четырех книг.

 

Напомним, ранее Потап поиздевался над фолловерами, предложив им «залезть в прорубь», пока они с Каменских нежатся в тропиках.

Фото Instagram Натальи Горовой

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