Экс-жена Потапа с его сыном оказались на Мальдивах одновременно с Каменских
Экс-жена Алексея Потапенко и мать его сына Андрея Ирина Горовая снова решила отдохнуть с детьми на одном курорте с Потапом и Настей (год назад они также оказались вместе на отдыхе в Мексике).
Горячие «островные» фото с Мальдив показали в Instagram Ирина и ее дочь от первого брака — 21-летняя Наталья Горовая. Снимки, очевидно, делал Андрей.
При этом падчерица Потапа озвучила и далекоидущие планы – оказывается, даже на отдыхе она выполняет свой личный план по прочтению за месяц четырех книг.
Напомним, ранее Потап поиздевался над фолловерами, предложив им «залезть в прорубь», пока они с Каменских нежатся в тропиках.
Фото Instagram Натальи Горовой
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