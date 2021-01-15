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"Боже, яка красіва": Никитюк и Каминская позавидовали Поляковой

17:05 15 января 2021
«Боже, яка красіва»: Никитюк и Каминская позавидовали Поляковой

Украинская певица Оля Полякова, недавно попавшая в неловкую ситуацию в связи с незнанием государственного языка, напросилась на комплименты фолловеров, опубликовав в Instagram серию фото с Мальдив. В кадре Оля позирует на пляже в сине-желтом бикини в цветочек.

«Трошки сытненько тут, уже плюс 2 (килограмма. — Авт.), намечается еще 2!», — прокомментировала она фото, призвав пользователей отправлять ее на пробежку.

Одними из первых комментаторов поста оказались телеведущая Леся Никитюк и «неангел» Слава Каминская.

«Боже, яка красива», — не сдержала восхищения не менее длинноногая Леся.

«Полякова, это легально так выглядеть?» — в шутку поинтересовалась Каминская.

А вот подписчики Оли противоположного пола были едины во мнении — с новыми килограммами она стала еще краше.

Напомним, обычно Полякова гордится своей фигурой как на фото, так и на видео.

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