«Это последствия коронавируса?»: трехногая Jerry Heil обескуражила фолловеров

Певица Jerry Heil (Яна Шемаева) опубликовала в своем Instagram странное фото.

Она написал, что для будущего партнера важен «похожий угол отклонения от адекватности и левел придуркуватости, чувство юмора».

На снимке певица изображена с тремя ногами, что вызвало удивленные комментарии подписчиков: «Это что, какие-то новые последствия коронавируса?», «Напомнила крипера в майнкрафте, вообще очень красиво», «Что это за кайф? Ничего не предвещало улыбки, но тут Jerry Heil», «Ого, круто! Ты в Чернобыла была», «Когда не смогла выбрать лучшее фото».

Как сообщалось ранее, подписчики считают что певица Jerry Heil (Яна Шемаева) похожа на свою бабушку, в годовщину смерти которой певица поделилась видеозаписью семейных разговоров.

Фото из Instagram Jerry Heil



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