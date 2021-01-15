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Шоу-бизнес

"Никогда не переставайте мечтать": больная раком Мика Ньютон обратилась к фолловерам

22:54 15 января 2021
Фото с больничной койки

Живущая в США украинская певица Мика Ньютон выполнила обещание, которое дала подписчикам в Instagram ранее и рассказала им о тех временах, когда у нее диагностировали рак яичников третьей стадии.

Медики также заявили, что женщине понадобится 12 курсов химиотерапии, и что даже в случае их успешного прохождения она никогда не сможет стать матерью.

«Не думаю, что у меня когда-нибудь найдутся слова, чтобы описать все то, через что мы прошли … но произошло чудо! Через неделю пришли анализы, которые показали, что у меня первая стадия, поэтому в один прекрасный день у меня еще будет шанс забеременеть», — написала певица.

Она верит, что ее исцелили молитвы и позитивные мысли, поэтому советует никогда не отказываться от своей мечты.

«Знаю одно: если вы примете все в своей жизни как урок, а не как наказание, вы будете вознаграждены», — поделилась певица.

Напомним, в декабре 2020 года певица Камалия, переболевшая коронавирусом, обеспокоила фанатов из-за посещения Национального института рака.

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