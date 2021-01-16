"Сходить в туалет не помешает": Руслан Сеничкин с дикими криками прыгнул в воду с большой высоты

Популярный ведущий утреннего проекта «Сніданок з «1+1» Руслан Сеничкин, не прерывавший работу во время карантина, решил расслабиться и всерьез заняться спортом.

При этом Руслан решил не ограничиваться тренажерами, или «бесхитростным» бегом трусцой. Телеведущий сразу замахнулся на банджи-джампинг — вид тренировок, когда человека привязывают к длинному резиновому канату, на котором он совершают прыжок вниз.

Видео своего прыжка Сеничкин опубликовал в своем Instagram-аккаунте и поделился впечатлениями.

Во время раскачивания на канате ведущий кричал и почему-то звал Веру. Наверное, его охватило радостное чувство свободного полета, к которому добавился страх неизведанного.

Видео вызвало восторг у фолловеров Сеничкина. Некоторые пишут, что хотели бы испытать такую бурю чувств, но сдерживает страх.

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» Руслан Сеничкин рассказал о спорте, танцах, любви к кулинарии и других своих увлечениях.

Фото jora.biz/

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