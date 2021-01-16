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"Любимая мамочка": Максим Галкин показал свою маму, на которую похожа ее внучка Лиза

10:53 16 января 2021
Максим Галкин с дочкой Лизой

Известный российский юморист Максим Галкин опубликовал в Instagram видеозапись, на которой он еще совсем молодой и юный запечатлен со своей мамой.

«Сегодня маме исполнилось бы 80 лет. Мамочка, помню, люблю», — написал он.

При этом артист уточнил, что Наталья Григорьевна — кандидат физико-математических наук и в свое время работала старшим научным сотрудником Международного института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН.

К сожалению, мама Максима Галкина ушла из жизни. Это случилось в 2004 году.

Пользователи активно комментируют пост.

«Светлая память вашей маме», «Елизавета похожа на бабушку», «Красавица и умница. Царствие ей небесное», «Максим, вы похожи на свою маму», — пишут они.

Напомним, что отец Максима Галкина генерал-полковник Александр Александрович Галкин также уже ушел из жизни. Мама телеведущего пережила своего мужа всего на два года. Максим Галкин всегда с нежностью и трепетом отзывается о своих родителях.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Галкин показал поклонникам раритетную фотографию. На ней молодая Алла Пугачева запечатлена вместе с родителями Максима.

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