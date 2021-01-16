28.05 / 28.30 33.77 / 34.25
Киев: -17
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Операция Пылесос": Александр Педан рассказал, как ему удается развлекать сына на карантине

11:07 16 января 2021
Педан с сыном

Известный украинский телеведущий Александр Педан, известный любовью к экстремальным видам спорта, рассказал, что сам придумывает игры для пятилетнего сына, чтобы тот не скучал на карантине.

По словам Александра, собственные виды спорта — это хороший вариант увлечь ребенка. Отец и сын вместе придумали две игры.

Одна из них похожа на баскетбол. Это забрасывание носков в детский горшок.

«Просто скатываете носки в шарик и по очереди пытаетесь попасть ими в горшок», — рассказал ведущий.

Вторую игру назвали «Операция Пылесос». Играющий должен незаметно для робота-пылесоса пробраться, схватить книгу на вечернее чтение и убежать незамеченным.

Ведущий «Нового канала» также старается привить своему пятилетнему сыну Марку любовь к активностям. Александр сам любит горные виды спорта, особенно «посноубордить». Поэтому один из вариантов — это лыжи и сноуборд.

По словам ведущего, его сын довольно усидчивый ребенок — любит читать, готовить и играться динозаврами.

Поэтому Александр играет с Марком в шашки, шахматы и нарды. Он напоминает, что-то это не только настольные игры, но и спортивные дисциплины.

Такие увлекательные интеллектуальные игры сильно развивают мозг и стратегическое мышление. Кроме того, активная мозговая деятельность сжигает калории примерно так же, как и спорт.

Интервью с телеведущим Александром Педаном о каникулах на португальском острове Мадейра читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото novy.tv/r

80

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Максим Галкин с дочкой Лизой

"Любимая мамочка": Максим Галкин показал свою маму, на которую похожа ее внучка Лиза

«Боже, яка красіва»: Никитюк и Каминская позавидовали Поляковой

"Боже, яка красіва": Никитюк и Каминская позавидовали Поляковой

Пугачева и Галкин с детьми

Скоро Лиза будет выглядеть старше: Пугачева удивила своим фото в 35 лет

стадион «Шахтер» в Донецке

В Донецке умирает стадион «Шахтер»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер