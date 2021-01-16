"Операция Пылесос": Александр Педан рассказал, как ему удается развлекать сына на карантине

Известный украинский телеведущий Александр Педан, известный любовью к экстремальным видам спорта, рассказал, что сам придумывает игры для пятилетнего сына, чтобы тот не скучал на карантине.

По словам Александра, собственные виды спорта — это хороший вариант увлечь ребенка. Отец и сын вместе придумали две игры.

Одна из них похожа на баскетбол. Это забрасывание носков в детский горшок.

«Просто скатываете носки в шарик и по очереди пытаетесь попасть ими в горшок», — рассказал ведущий.

Вторую игру назвали «Операция Пылесос». Играющий должен незаметно для робота-пылесоса пробраться, схватить книгу на вечернее чтение и убежать незамеченным.

Ведущий «Нового канала» также старается привить своему пятилетнему сыну Марку любовь к активностям. Александр сам любит горные виды спорта, особенно «посноубордить». Поэтому один из вариантов — это лыжи и сноуборд.

По словам ведущего, его сын довольно усидчивый ребенок — любит читать, готовить и играться динозаврами.

Поэтому Александр играет с Марком в шашки, шахматы и нарды. Он напоминает, что-то это не только настольные игры, но и спортивные дисциплины.

Такие увлекательные интеллектуальные игры сильно развивают мозг и стратегическое мышление. Кроме того, активная мозговая деятельность сжигает калории примерно так же, как и спорт.

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Фото novy.tv/r

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