"Самый малый Пресняков": жена первого зятя Пугачевой впервые показала лицо младшего сына

Разозлившая читателей 38-летняя российская поп-певица Наталья Подольская впервые показала лицо младшего сына Ивана, который появился на свет 22 октября прошлого года. До этого супруга Владимира Преснякова демонстрировала малыша только со спины.

Однако несколько дней назад мальчика крестили в одном из московских храмов, и артистка решила, что скрывать его лицо больше нет смысла.

Подольская поделилась трогательным снимком, на котором запечатлены оба ее наследника, в своем официальном аккаунте в Instagram.

На фотографии 4-летний Артемий нежно целует младшего братика, которого только-только привезли из роддома. Получается, что кадр был сделан в конце осени, однако на его обнародование Наталья решилась только сейчас.

«Теперь главная задача вырастить из них хороших людей и лучших друзей. Ваня тут только из роддома, малюсенький такой», — написала Подольская.

Как известно, в последние месяцы певица демонстрирует настоящую идиллию со своим супругом Владимиром Пресняковым. Недавно она призналась, что после рождения Темы очень нервничала, однако сейчас стала гораздо спокойнее.

Как писали «ФАКТЫ», в конце декабря Наталья Подольская поздравила себя с «двухмесячным счастьем» — ровно 2 месяца назад она родила младшего сына Ваню. Она успокоила молодых мам, которые испытывают острое чувство несвободы и так же, как она, думают, что превращаются в «бесконечную» грудь.

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