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Шоу-бизнес

"Грустный праздник": телеведущий Свят Гринчук рассказал, почему на день рождения остался без сладостей и конфет

13:55 16 января 2021
Святослав Гринчук

Телеведущий ТСН на «1+1» Святослав Гринчук, который 16 января празднует день рождения, вспомнил курьезный случай из детства.

В день своего 6-летия, в 1991 году, мальчик, который ожидал праздника, вынужден был отказаться от сладостей и есть только картофельное пюре. А произошло это потому, что накануне он чем-то отравился и врачи запретили есть что-либо, кроме картофельного пюре.

Ребенок с грустью смотрел на вкусные блюда. Однако ему оставалось только наслаждаться запахами, пока гости лакомились угощениями.

Но Святослав признался, что все же не удержался и тайком от всех взял кусочек своего именинного торта, пока никто не видел. Повезло, что после этого лакомства он хорошо себя чувствовал.

Ведущий также рассказал, что после празднования 6-летия он стал чувствовать себя взрослым — теперь ему приходилось привлекать две руки, чтобы показать свой возраст.

Напомним, певица Джамала, вспоминая о детстве и жизни в Крыму, рассказала, как пасла баранов и полола грядки. А телеведущий Александр Педан поделился тем, какие игры придумывает для своего сына, чтобы ребенок не скучал.

Фото womo.ua/

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