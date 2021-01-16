Пока Ваганчик спит: похорошевшая жена Петросяна разделась на морозе

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна, 31-летняя уроженка Тулы Татьяна Брухунова, продолжает одаривать поклонников атмосферными снимками, а также делиться подробностями личной жизни.

Так, накануне на странице Брухуновой в Instagram появилось яркое фото, ради которого бывшая помощница ведущего даже решила немного раздеться.

Конечно, речь не идет об откровенных снимках определенного характера, однако Брухунова рискнула здоровьем ради ценного кадра на фоне снега и практически сняла с себя верхнюю одежду.

«Вот бы каждая зима была такой: снежной, морозной. Как в детстве», — написала счастливая мамочка.

Фолловеры поддержали ее и в очередной раз сделали комплименты молодой женщине.

Ранее Татьяна предстала перед поклонниками в образе настоящей леди. И если обычно молодая мама нечасто использует декоративную косметику, в тот раз фанаты Брухуновой смогли воочию убедиться в отличном вкусе Евгения Петросяна при выборе второй половины.

Но чаще всего Брухунова публикует фото с сыном Ваганом. Молодая женщина явно наслаждается материнством.

Напомним, сын Ваган у супругов родился 13 марта 2019 года. Ходят слухи, что пара планирует второго ребенка.

Фото bruhunova/Instagram

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