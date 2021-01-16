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Шоу-бизнес

"Противно смотреть": Вику из "НеАнгелов" раскритиковали за "дикие танцы" на концерте Тимати

15:27 16 января 2021
виктория

Украинская певица, участница поп-группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха хорошо повеселилась на концерте одиозного российского рэпера Тимати. Виктория разместила в своем Instagram-аккаунте видео о том, как зажигает в зале.

Концерт, судя по геолокации, проходил в небоскребе Бурдж-Халифа в Дубае. На одном из верхних этажей здания расположен современный концерт-холл.

«Я побывала на концерте у Тимати! Звезда с многотысячной аудиторией, „пришкольными“ текстами и особенной энергетикой. С удовольствием прониклась и потанцевала, спасибо!» — написала Виктория.

Реакция многих украинцев на проделки певицы была вполне предсказуемой:

В то же время нашлись и те, кто на шестом году войны России против Украины одобряют действия певицы:

Напомним, рэпер Тимати отличается ярко выраженной пропутинской политической позицией. В одной из песен рэпер напрямую заявлял: «Мой лучший друг — президент Путин». В 2015 году концерты Тимати в Украине были отменены из-за резко негативной реакции общества.

Вместе с Викторией в ОАЭ отдыхает и ее партнерша по «НеАнгелам» Слава Каминская. Певица в шутку пожаловалась, что в Дубае в этом году собралось много известных в Украине личностей.

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