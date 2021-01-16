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Шоу-бизнес

Грации в жакетах оверсайз: дочери Веры Брежневой облачилась в необычные наряды для фотосессии

15:49 16 января 2021
Вера Брежнева с дочерьми

Родившаяся в Украине российская певица Вера Брежнева не скрывает, что ей нравится проводить время с семьей. К сожалению, у нее обычно почти нет свободного времени, так как она — не только певица, но и предприниматель, поэтому совершает по несколько перелетов в день.

А так как артистка не очень часто видится с 21-летней дочерью Соней, которая живет в США, то не стала упускать редкой возможности, и решила организовать фотосессию для февральского номера российского издания Elle.

Также на съемочную площадку пригласили и 11-летнюю дочь Сару, которая учится в школе. Перед съемками девушки и их мама облачились в жакеты оверсайз и брюки клеш. Волосы артистки были украшены лентой.

По всей видимости, кадры были сделаны в Италии, где так любит бывать Брежнева. На других кадрах сестры уже позировали в объемных свитерах молочного цвета Девушки стояли в обнимку.

Один из снимков разместила у себя в аккаунте Соня.

 

Другие фото запостил в соцсети их автор Стефан Лисовский. На нем младшая сестра в юбке, пиджаке и белых гольфах запечатлена верхом на старшей, которая переоделась в брюки-клеш и пиджак.

 

Также он показал фото младшей сестры.

Поклонники восхитились красотой не только певицы, но и ее наследниц.

«Милые сестры», «Красивые девушки», «Какие они разные! Но красивые по особенному!!», «Мамина гордость, девочки красотули», «Как же это красиво», «Очень стильно», «Как океан и две реки», — прокомментировали пост подписчики.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Брежнева опубликовала трогательное видео о своем муже композиторе Константине Меладзе. Уроженка Украины и известный продюсер Константин Меладзе узаконили свои отношения осенью 2015 года. Церемония прошла в Форте-дей-Марми, курорте на тосканском побережье.

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