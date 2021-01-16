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Вдову Грачевского разлучили с 10-месячным сыном-крохой: названа причина

15:59 16 января 2021
грачевский екатерина белоцерковская

После того как создатель «Ералаша» Борис Грачевский ушел из жизни, заразившись коронавирусом, 36-летняя супруга режиссера Екатерина Белоцерковская осталась одна с 10-месячным сыном. Но с ребенком Белоцерковская не живет. Из-за коронавируса у мамы малыш передан на попечение няни.

О проблемах, которые приходится решать семье режиссера, рассказала Teleprogramma.pro близкая знакомая Екатерины, актриса Оксана Сташенко.

Как утверждает Сташенко, Екатерина не может найти места из-за неожиданной утраты. Все близкие Грачевского были уверены в том, что артист поправится, хотя и понимали, что вылечить 71-летнего Бориса Юрьевича будет непросто.

«Его смерть стала для многих настоящим шоком. Когда его отвезли в больницу, то мы знали, что у него плохие легкие. Врачи говорили, что это тяжелый случай. Я Кате, его третьей жене, звонила и все время говорила, что все будет хорошо. Ребенок сейчас, кстати, у няни. Катя сама с короной лежит», — рассказала Сташенко.

Напомним, что с Екатериной Белоцерковской Грачевский прожил в браке четыре года. Как неоднократно признавался режиссер, именно Катя сумела сделать его по-настоящему счастливым, а весной 2020 года у пары родился сын Филипп. Грачевский твердо намеревался дожить хотя бы до 20-летия наследника.

По закону половина внушительного наследства режиссера — недвижимость, сбережения, — должна отойти вдове Екатерине. Кроме того, на наследство претендуют дети режиссера от предыдущих браков — 48-летний Максим, 41-летняя Ксения и 9-летняя Василиса.

Похоронят Грачевского в Москве на Троекуровском кладбище 17 января.

Фото teleprogramma.pro

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