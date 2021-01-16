Не отпускай Каролину: поклонники требуют, чтобы Мурат помирился с Ани Лорак

После развода с певицей Ани Лорак бизнесмен Мурат Налчаджиоглу продолжает заботиться о дочери Софии. В начале месяца Мурат посетил Москву и несколько дней провел в походах с дочкой по образовательно-развлекательным мероприятиям.

Так, например, папа с дочкой посетили водное шоу в Москвариуме. В сети Мурат разместил видео и пришел к выводу, что представление было не хуже, чем в Лас-Вегасе.

Несмотря на яркую и зрелищную цирковую постановку, подписчики Мурата предпочли обсуждать не шоу, а перипетии личной жизни Каролины и ее экс-супруга. Бизнесмену предлагают помириться с бывшей женой. Фанаты все не верят, что такая красивая пара распалась.

Напомним, Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу расстались в 2019 году. С тех пор Ани с дочерью Софией живет в Москве, а у Мурата уже, похоже, появилась новая пассия — 24-летняя киевлянка Лилия, работающая визажистом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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