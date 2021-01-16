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Шоу-бизнес

"Все мы несовершенны": у Заворотнюк начались проблемы с кожей

18:45 16 января 2021
анна заворотнюк

Дочь «прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк Анна пожаловалась на то, что у нее, как и у многих женщин, из-за наступивших холодов начались проблемы с кожей. Особенно сильно проблемы на лице стали проявляться в последнее время. Об этом Анна написала в своем Instagram.

При этом девушка показала, что уже нашла способ решения проблемы и продемонстрировала его подписчикам. «Я думаю, что вы заметили, у меня на данный период небольшие проблемы с кожей, но я этого не стесняюсь и не зацикливаюсь на этом, и вам не советую. Все мы несовершенны», — написала Анна в своем микроблоге.

Также дочь больной раком актрисы попросила подписчиков поделиться своими лайфхаками по поводу проблем с кожей. Девушке дали множество полезных советов. «Кремом мажу любым», «Зимой проблемы с кожей — это нормальное явление. Надо организм почистить и на какое-то время завязать со сладким», «Тайская косметика помогает», — делятся житейской мудростью пользователи интернета.

Напомним, Анна Заворотнюк неохотно делится информацией о состоянии больной матери, но подтвердила, что Анастасия продолжает курс лечения, а семья верит в лучшее. Также стало известно, что внешность Заворотнюк-старшей претерпела изменения, что является неизбежным следствием терапии против рака.

Фото anna_zavorotnyuk/instagram

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