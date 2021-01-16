Поцелуй смерти: украинскую телеведущую вынудили целовать кобру

Телеведущая Оля Манько, известная по экстремальному реалити-шоу на Новом канале, во время поездки в Таиланд решилась на отчаянный поступок: девушка поцеловала кобру. Манько вспоминает свой опыт как стоящий, но повторять его не будет.

В таиландском питомнике, где подбирают рептилий для шоу со змеями, были кобры самых разных видов. Так, например, есть там королевская кобра, которая считается самой смертоносной в мире. Оле дали поцеловать неядовитую прыгающую кобру. Тем не менее, о своем приключении телеведущая вспоминает очень эмоционально.

«Когда есть риск для твоего здоровья и жизни, становится очень страшно… Но все же что-то внутри меня сказало, что я должна пережить такой опыт. Не знаю, как решилась. Но рядом был дрессировщик, который должен был меня подстраховать и забрать змею, если что-то пойдет не так. Честно говоря, еще раз на такое я бы не согласилась никогда», — объяснила Манько.

Напомним, ранее телеведущий Александр Педан, известный любовью к экстремальным видам спорта, рассказал, какими играми развлекает сына на карантине.

Фото pixabay.com, novy.tv

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