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Шоу-бизнес

"Просто красавица": счастливая Алла Пугачева порадовала поклонников "тинейджерским образом"

21:33 16 января 2021
пугачева

Алла Пугачева в одном из фанатских аккаунтов в сети, была запечатлена в несвойственном для себя образе. Так, Примадонна надела ярко-красную рубашку, а на голову кепку козырьком назад — ни дать ни взять свободолюбивый тинейджер!

галкины и пугачева

Компанию Пугачевой составили самые близкие люди: муж Максим Галкин и дети Лиза и Гарри.

Снимок еще раз подтвердил, что даже перешагнув седьмой десяток, Пугачева выглядит просто превосходно и при этом совершенно не собирается изображать уставшую от жизни бабушку-старушку.

«Сердце не нарадуется смотреть», «Просто красавица!», «Спасибо вам огромное за идеал классной семьи! У вас глаза горят! Вы счастливы, пускай будет так вечно! Дай Бог вам здоровья!», «Смело», «Никогда не старейте, пожалуйста», «Мы вас очень любим», «Многая лета!», «Как здорово вы смотритесь всей семьей», — пишут растроганные поклонники.

Напомним, ранее Максим Галкин продемонстрировал в Instagram фото своей мамы. Архивный снимок из семейного альбома показал необычайное сходство Натальи Григорьевны с юной Лизой Галкиной.

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