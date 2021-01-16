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"Боже, яка краса!" Каменских восхитила упругой пятой точкой в розовом бикини

22:00 16 января 2021
каменских

Украинская певица Настя Каменских продолжает наслаждаться отдыхом в далеких южных морях вместе с мужем Алексеем Потапенко. Потап с удовольствием фотографирует жену на фоне мальдивских красот. Заметно, что Настя посвежела и похорошела на свежем воздухе.

Результатом совместных усилий Анастасии и Алексея в субботу, 16 января, стала фотосессия на берегу океана. Для нее Настя выбрала ярко-розовое бикини — «любимого оттенка куклы Барби».

«Прекрасная утренняя пробежка», — поделилась ощущениями красавица.

Первой на снимки отреагировала Оля Полякова. «Боже, яка краса!» — написала она.

Не поскупились на похвалы и другие поклонники певицы. «Весь мир у ваших ног», «Какая женщина, мне бы такую», «Какая умничка! В отличной форме!», «Прекрасная богиня на пляже», «И пусть весь мир подождет!!!», «Нереально позитивная», «Боже, какая ты секси, Настя!», «Бедра мечты», «Дико худая и эротичная!» — пишут фолловеры Каменских.

Отдыхать в райском уголке планеты Насте и Потапу остался всего лишь день, поэтому они наверняка порадуют почитателей новыми снимками из тропического рая.

Напомним, Каменских во время отдыха на Мальдивах не забывала о тренировках и даже пыталась приобщить свою Instagram-аудиторию к занятиям тверком. Также Настя продемонстрировала отличную фигуру, позируя на пляже.

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