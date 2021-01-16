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"Спасательницы Мальдиву": Оля Полякова с дочерью Машей показали соблазнительные фигуры в купальниках

22:45 16 января 2021
оля полякова маша

Украинская певица Оля Полякова продолжает отдыхать с семьей на Мальдивах, где купается в море, загорает и, конечно, постит новые фото в социальные сети. 16 января Оля решила порадовать поклонников новой фотосессией, для которой попросила мужа сфотографировать ее и дочь Машу в практически одинаковых красных купальниках.

«Пофоткались немножко… Спасательницы Мальдиву в действии! … И кто на первой фотке заметил папу?» — подписала она пост.

Фигуры у мамы с дочкой очень похожи, при этом они обе выглядят как две сестры.

Поклонники Оли пишут, что если бы звезда сериала «Спасатели Малибу» Памела Андерсон увидела фото украинских красавиц, то наверняка «позеленела» бы от злости.

Кроме мамы и дочери на снимке присутствует и папа девочки — его тень с фотоаппаратом видна на одном из снимков.


Напомним, ранее Полякова с дочерью устроили «гонку за лайками» в Instagram. Звездная мама выиграла — под ее поcтом оказалось больше одобрительных оценок. Кроме того, мама и дочка на курорте смогли наблюдать, как на Мальдивах устраивают свадьбы.

Фото polyakovamusic/Instagram, film.ru

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