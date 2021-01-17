Асмус, точно прощай: одинокая певица предложила Гарику Харламову жениться на ней

Российский комик Гарик Харламов может снова жениться, спустя несколько месяцев после расставания с Кристиной Асмус. Свою кандидатуру в качестве жены Харламову предложила эпатажная певица Милена Дейнега. Совместным видео с шоуменом Милена поделилась на личной странице в Instagram.

Артистка напомнила комику, что тот совершенно недавно опубликовал на своей страничке забавный ролик с ней в главной роли: певица была Снегурочкой на передаче «Давай поженимся!». Харламов засмеялся и признал, что не мог проигнорировать новогодний выпуск любимого шоу, особенно при участии такой красавицы. Дейнега повеселела и пообещала, что обязательно станет женой этого обаятельного юмориста.

«Я обожаю тебя! Крутой!!! Я выйду замуж за Харламова!!!» — объявила Милена и несколько раз поцеловала Гарика.

Сам Гарик, похоже, не намерен отбиваться от настойчивой девушки. Харламов активно кивал Милене в ответ, соглашаясь со сказанным.

Российские СМИ отмечают, что ранее Дейнегу замечали в компании не менее яркого Никиты Джигурды. Шоумен целовал эффектную брюнетку в губы, будучи женатым человеком.

Поклонники тоже одобрили «выбор» шутницы. «Это же просто космос, судьба сама нашла Гарика», «Мужчина моей мечты! Пусть хоть тебе повезет!», «Свадебка будет ого-го», «А вы хорошо смотритесь вместе», — иронизировали пользователи в комментариях.

Впрочем, интересы Дейнеги не ограничиваются одним лишь Харламовым. Так, недавно ее заподозрили в романе с молодым певцом Прохором Шаляпиным, а спустя какое-то время и вовсе увидели с эпатажным актером Алексеем Паниным.

Напомним, ранее Харламов предложил певице Юлии Зиверт стать ее бойфрендом. Предложение прозвучало в эфире Comedy Club, когда ведущий узнал о миллионных гонорарах звезды. Кроме того, Харламову приписывали «служебный роман» с партнершей по сериалу «Гусар» Катериной Ковальчук.

Фото milenadeynega/Instagram

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