"Художники поймут": наглый Потап объяснил, зачем засунул Насте в бюстгальтер булку

Рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) проводит с Настей Каменских последние дни на Мальдивах. Отпуск заканчивается, пара уже пакует чемоданы для вылета в Украину.

Вероятно, поэтому парочка решила посвятить оставшиеся часы под палящим тропическим солнцем катанию на скутерах, изучению морского дна, а также такому «интеллектуальному» развлечению, как игра в карты.

Но, даже занимаясь приятными для себя делами, «брутальный» Потап не смог обойтись без своих извечных «шуточек» и во время игры засунул Насте булку в верхнюю часть купальника. Удивленная супруга попыталась узнать причину такой выходки Алексея. Сначала хитрый рэпер честно признался, что «ему так удобно».

Чуть позже Потап придумал «отмазку», что булочка в «булочках» Насти — это очень «художественно» и это «хорошее сочетание цветов».

Напомним, в последние дни на Мальдивах Потап повеселил фолловеров почти сократовскими размышлениями о жизни и мечтах, а Настя в купальнике, как у Барби, совершала пробежки по пустынному пляжу.

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