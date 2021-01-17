"Красавица Соня": собирающаяся замуж внучка Ротару сверкнула длинными ногами в Мексике

Красавица-внучка Софии Ротару Соня Евдокименко, замужество которой бабушка пока что не одобряет, отправилась на несколько дней в Мексику, в Тулум. Вероятно, девушке захотелось оставить позади все заботы и вдали от украинских холодов набраться сил перед предстоящим бракосочетанием.

В своем Instagram Соня разместила фото, на котором позирует на фоне местных построек. Модель облачилась в бикини насыщенно-бирюзового оттенка, такого же, как море и небо. На получившихся фото внимание привлекают не только фантастические виды, но и точеная фигура студентки.

«Вернулась в теплую погоду», — емко сопроводила кадр Соня.

Конечно, фолловеры не могли не отметить в комментариях красоту девушки.

«Beauty Sofia», «Соблазнительный ангел», «Ноги просто бесконечные», «Софии повезло с внучкой, красива как королева», «Рядом с вами невозможно остаться равнодушным», — пишут парни и девушки.

Напомним, 19-летняя Соня Евдокименко собирается выйти замуж за украинского миллионера Дениса Жаданова. Молодой IT-предприниматель был включен в рейтинг Forbes «Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий».

София Ротару ранее осторожно предупреждала, что Соне, возможно, не стоит спешить с замужеством в столь юном возрасте, а лучше получить хорошее образование. Впрочем, Ротару согласна, что внучке самой предстоит решать, чему посвятить жизнь.

Фото iamsofiaeve/Instagram

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