Экс-возлюбленная Джигарханяна рассказала его любимый анекдот

Несмотря на развод с Арменом Джигарханяном, 42-летняя киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская часто говорит, что актер был главным мужчиной в ее жизни. После смерти бывшего мужа Виталина продолжает публиковать архивные фотографии с народным артистом СССР, а также делится душевными воспоминаниями. Об этом пишет РИА ФАН.

Так, в одном из новых постов Виталина опубликовала редкий кадр с отошедшим в лучший мир актером и рассказала любимый анекдот Джигарханяна.

«Эту фотографию мы очень любили. Публикую здесь еще один из любимых анекдотов Армена Джигарханяна. Парикмахер Рабинович повесился и оставил предсмертную записку: „Всех не переброешь“. Как вы думаете, о чем этот анекдот?» — обратилась блондинка к подписчикам.

Пользователи Сети восхитились трогательным снимком. «Когда умирает любимый человек, простить можно все, ну или почти все. А счастливые воспоминания остаются на всю жизнь. Виталина, желаю вам счастья, и оно обязательно еще будет!», «Хорошая фотография. Вы даже чем-то похожи на ней», «Виталиночка, я чувствую, что вы искренний человек, очень жизнерадостная, и что делали все от души и чистых помыслов», — пишут в комментариях пользователи.

Напомним, брак с Виталиной Цымбалюк-Романовской для Джигарханяна стал третьим. Виталина работала в Московском драматическом театре под руководством будущего супруга. Семейный союз просуществовал меньше двух лет и в 2017 году завершился скандальным разводом.

После того, как стало известно, что Джигарханян лежит при смерти в больнице, Цымбалюк-Романовская признала, что переживает за экс-супруга, хоть и не общалась с ним несколько лет. Позже стало известно, что перед смертью Джигарханян снова женился: возобновил отношения со второй женой Татьяной Власовой и отменил завещание в пользу третьей супруги.

Фото st_jigar/Instagram

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