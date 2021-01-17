"Мурашки по коже": Dan Balan запустил собственный лейбл и взял в него INDI

Недавно тренер «Голосу країни» Дан Балан основал лейбл под названием «Monarda Studios» и пригласил свою подопечную с 10-го сезона конкурса — певицу INDI. Об этом говорится в сообщении организаторов конкурса в Instagram.

Также на странице приводится запись выступления тандема с песней «Дышат в любви».

«У вас тоже мурашки по коже от этого выступления? Просмотрите это трогательное видео», — говорится в посте.

Часть поклонников певца с энтузиазмом откликнулись на сообщение о запуске лейбла и с удовольствием еще раз просмотрели ролик.

«Хит, как и любая его работа», «Дан реально классный тренер! Очень жду клип, будет магия», «Мурашки от песни и голоса Дана», «Талант, он или есть или нет, третьего не дано», «Дан, творчество которого, оценили высоко во всем мире, доказал ещё раз, что он ГЕНИЙ! БРАВО!», «Красивая музыка, красивые слова, и всё, не цепляет!», «Крутая песня супер», — пишут они.

В то же время нашлись и те, кто не очень доволен тем, что Дан не стал судьей в новом конкурсе:

«Ну и почему нельзя было сделать, чтобы Дан в 11 сезоне был тренером?», «Почему Дан не будет судьей?»

Также части почитателей не понравилось исполнение песни подопечной звезды — они считают, что «Инди никакая», и, самое главное, между Даном и девушкой нет такой страсти, как с Тиной Кароль.

«У нас мурашек нет. Другие его песни намного лучше. А эта не цепляет», «Индира никакая… Не то что мурашек нет, раздражение от нее…», «Так фонограмма же, чистейший плюс. Откуда мурашкам взяться?», «Инди великолепна, но нет никакой химии и страсти, как между Дaном и Тиной», — сетуют поклонницы.

Остается лишь надеяться, что новые записи Дана с его подопечной растопят гнев недовольных фанаток, и песни дуэта будут восприниматься с намного большим радушием.

Как писали «ФАКТЫ», ранее поклонники дуэта Дана Балана и Тины Кароль потребовали, чтобы хиты «Помнишь» и «Домой» обязательно прозвучали в 11-м сезоне песенного шоу.

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