"На органы не пустят": стало известно, что будет с сыном Грачевского из-за миллиардного долга

После кончины создателя «Ералаша» Бориса Грачевского его сыну Максиму предстоит разбираться с гигантским долгом. От Грачевского-младшего требуют уплатить более миллиарда рублей. В то же время, как пишет РИА ФАН, долг могут частично списать.

Чтобы вытянуть наследника из долговой кабалы, Борис Грачевский перед смертью даже заложил свой дом, но увы, это не помогло. Теперь Максиму Грачевскому грозит распродажа имущества.

«В первую очередь в счет долга может быть списано имущество, недвижимость, если это не единственное жилье. Все остальное обычно изымается, кроме предметов первой необходимости. Все, что не будет погашено при реализации имущества, остается на совести должника», — пояснил специализирующийся на банкротствах юрист Дмитрий Кваша.

По словам юриста, сегодня долговые споры решаются цивилизованно. Опасения за жизнь Максима Грачевского, высказанные некоторыми пользователями интернета, не имеют под собой реальных оснований. Тюремный срок Грачевскому-младшему тоже не грозит.

«На органы не пустят, не переживайте. С этим у нас проще стало. Да и не посадят», — «пошутил» правозащитник.

Напомним, создатель «Ералаша» Борис Грачевский скончался 14 января, проведя перед этим две тяжелых недели в больнице. Еще перед Новым годом Грачевский заразился коронавирусом, и болезнь протекала сложно. 71-летнего режиссера положили в реанимацию, а потом ввели в искусственную кому. С тяжелым недугом пациент не справился, 14 января врачи констатировали смерть.

На наследство Грачевского претендуют вдова Екатерина Белоцерковская, сын Филипп, а также дети от предыдущих браков: 48-летний Максим, 41-летняя Ксения и 9-летняя Василиса.

Фото МИР ЛЮДЕЙ/YouTube

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