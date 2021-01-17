"Сладкие флюиды тропиков": Настя Каменских сексуально попрощалась с райскими островами

Похоже, информация о том, что пребывание Потапа и Насти на Мальдивах подходит к концу, соответствует действительности. Недавно певица опубликовала в Instagram фото своей «прогулки» по берегу океана.

«Sweet morning vibes» («Сладкие утренние флюиды»). Хочу запомнить каждую секундочку пребывания в этом удивительно красивом месте", — написала звезда.

Также на прощание она разместила в соцсети несколько клипов, снятых на островах: в шелковом коротеньком халатике после душа, на мощном гидроцикле, под лучами солнца.

Очевидно, девица знает о собственной сексуальности, и решила остаться такой и в памяти поклонников.

И фанаты поспешили сообщить об этом.

«Какая сексуальная», «Какие могучие бедра!», «Чаровница», «Очень эротичная», «Настя красива в каждом мгновении», «Люблюююююю ее», — пишут пользователи.

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Как писали «ФАКТЫ», ранее муж певицы Потап во время отдыха на Мальдивах не смог обойтись без своих извечных «шуточек» и во время игры засунул Насте булку в верхнюю часть купальника. Удивленная супруга попыталась узнать причину такой выходки мужа. Сначала хитрый рэпер честно признался, что «ему так удобно». Чуть позже Потап придумал «отмазку», что булочка в «булочках» Насти — это очень «художественно» и это «хорошее сочетание цветов».

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