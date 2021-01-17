28.11 / 28.29 33.81 / 34.18
Киев: -19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Сладкие флюиды тропиков": Настя Каменских сексуально попрощалась с райскими островами

10:54 17 января 2021
Настя Каменских

Похоже, информация о том, что пребывание Потапа и Насти на Мальдивах подходит к концу, соответствует действительности. Недавно певица опубликовала в Instagram фото своей «прогулки» по берегу океана.

«Sweet morning vibes» («Сладкие утренние флюиды»). Хочу запомнить каждую секундочку пребывания в этом удивительно красивом месте", — написала звезда.

Также на прощание она разместила в соцсети несколько клипов, снятых на островах: в шелковом коротеньком халатике после душа, на мощном гидроцикле, под лучами солнца.

Очевидно, девица знает о собственной сексуальности, и решила остаться такой и в памяти поклонников.

И фанаты поспешили сообщить об этом.

«Какая сексуальная», «Какие могучие бедра!», «Чаровница», «Очень эротичная», «Настя красива в каждом мгновении», «Люблюююююю ее», — пишут пользователи.

Как писали «ФАКТЫ», ранее муж певицы Потап во время отдыха на Мальдивах не смог обойтись без своих извечных «шуточек» и во время игры засунул Насте булку в верхнюю часть купальника. Удивленная супруга попыталась узнать причину такой выходки мужа. Сначала хитрый рэпер честно признался, что «ему так удобно». Чуть позже Потап придумал «отмазку», что булочка в «булочках» Насти — это очень «художественно» и это «хорошее сочетание цветов».

173

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри

Осталось заплатить Усику: Джошуа и Фьюри договорились о бое на Ближнем Востоке

мурат

Не отпускай Каролину: поклонники требуют, чтобы Мурат помирился с Ани Лорак

дейнега и харламов

Асмус, точно прощай: одинокая певица предложила Гарику Харламову жениться на ней

«Боже, яка красіва»: Никитюк и Каминская позавидовали Поляковой

"Боже, яка красіва": Никитюк и Каминская позавидовали Поляковой

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер