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Шоу-бизнес

«Это чудо!»: Максим Галкин разыграл дочь Лизу компьютерной программой

10:59 17 января 2021
лиза галкина

Юморист Максим Галкин не устает шутить не только на сцене, но и дома. Накануне одна из фанатских Instagram-страничек поделилась забавным видео: папа Галкин решил показать семилетней дочке Лизе фокус, созданный при помощи компьютерной программы.

Искусственный интеллект «написал» имя девочки в воздухе. Лиза долго удивлялась, трогательно расспрашивая отца, как это получилось. «Это чудо!» — пошутил Галкин.

Комментаторы сравнили Лизу с маленьким цветочком, тем более, что наряд девочки этому способствовал: белый топ с аппликацией в виде одуванчика, черная пышная юбочка и лимонного цвета туфельки. Фанаты не преминули поделиться восторженными эмоциями.

«Сама, словно одуванчик», «Очаровательная Лизонька, невероятно милый ребенок», «Как одета хорошо», «Любим тебя, наша крошка», «Как на маму похожа, тоже красавицей вырастет», — прокомментировали кадры поклонники в сети.

Напомним, что у дочери Максима Галкина и Аллы Пугачевой целая армия поклонников. Почитатели очаровательной юной блондинки тиражируют фанатские аккаунты в сети, где размещают фото и видео с Лизой Галкиной.

Ранее Максим Галкин продемонстрировал, как похожа юная Лиза на свою бабушку Наталью Григорьевну. А на фанатской страничке Пугачевой и Галкина опубликовано фото, где Лиза улыбается в точности как мама, а Примадонна предстала в образе тинейджера.

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