28.11 / 28.29 33.81 / 34.18
Киев: -19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Сколько нежности!" Мерьем Узерли показала новое фото новорожденной дочери на руках у старшей сестры

11:41 17 января 2021
мерьем узерли

Звезда турецкого сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли недавно второй раз стала мамой. Актриса родила малышку Лили, подарив старшей дочке, шестилетней Ларе, сестренку. Теперь Узерли поделилась в сторис на своей личной странице трогательными кадрами, показав одновременно обеих дочерей — младшую Лили и старшую Лару.

Также Мерьем сама сфотографировалась с новорожденной.

«Сколько нежности!», «Какие милые крохи», «Просто очаровательны», — пишут читатели страницы.

Также некоторые из них пытаются узнать, обрадовался ли папа появлению дочери.

Как известно, отец второго ребенка «Хюррем-султан» — американец, который специально ради Мерьем переехал в Германию. Узерли не спешит выходить замуж за любимого, считая свадьбу в период пандемии не лучшей затеей. Впрочем, с папой Лары турком Джаном Атешем актриса тоже не стремилась официально оформить отношения. В итоге пара рассталась, так и не отправившись под венец.

В то же время Мерьем уверена, что ее нынешним отношениям ничто не угрожает, поскольку любимый мужчина не страдает ревностью и спокойно воспринимает издержки актерской профессии. В настоящий момент у Узерли есть заключенный контракт с турецкой киностудией на 2021 год, а это значит, что звезда уедет на съемки, а жениха надолго оставит в Германии. Актриса уверена, что любимый воспримет разлуку с пониманием.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, как сложилась личная жизнь актеров из сериала «Великолепный век». Также стало известно, что несмотря на тщательный подбор исполнителей на главные роли, реальные потомки исторических личностей от сериала были не в восторге.

54

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри

Осталось заплатить Усику: Джошуа и Фьюри договорились о бое на Ближнем Востоке

мурат

Не отпускай Каролину: поклонники требуют, чтобы Мурат помирился с Ани Лорак

максим грачевский

"На органы не пустят": стало известно, что будет с сыном Грачевского из-за миллиардного долга

Dan Balan

"Мурашки по коже": Dan Balan запустил собственный лейбл и взял в него INDI

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер