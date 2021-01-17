"Сколько нежности!" Мерьем Узерли показала новое фото новорожденной дочери на руках у старшей сестры

Звезда турецкого сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли недавно второй раз стала мамой. Актриса родила малышку Лили, подарив старшей дочке, шестилетней Ларе, сестренку. Теперь Узерли поделилась в сторис на своей личной странице трогательными кадрами, показав одновременно обеих дочерей — младшую Лили и старшую Лару.

Также Мерьем сама сфотографировалась с новорожденной.

«Сколько нежности!», «Какие милые крохи», «Просто очаровательны», — пишут читатели страницы.

Также некоторые из них пытаются узнать, обрадовался ли папа появлению дочери.

Как известно, отец второго ребенка «Хюррем-султан» — американец, который специально ради Мерьем переехал в Германию. Узерли не спешит выходить замуж за любимого, считая свадьбу в период пандемии не лучшей затеей. Впрочем, с папой Лары турком Джаном Атешем актриса тоже не стремилась официально оформить отношения. В итоге пара рассталась, так и не отправившись под венец.

В то же время Мерьем уверена, что ее нынешним отношениям ничто не угрожает, поскольку любимый мужчина не страдает ревностью и спокойно воспринимает издержки актерской профессии. В настоящий момент у Узерли есть заключенный контракт с турецкой киностудией на 2021 год, а это значит, что звезда уедет на съемки, а жениха надолго оставит в Германии. Актриса уверена, что любимый воспримет разлуку с пониманием.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, как сложилась личная жизнь актеров из сериала «Великолепный век». Также стало известно, что несмотря на тщательный подбор исполнителей на главные роли, реальные потомки исторических личностей от сериала были не в восторге.

54

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter