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Шоу-бизнес

"Волшебные движения": звезда сериала "Кухня" подразнила фанатов колыханием бюста без пуш-ап

13:45 17 января 2021
маша горбань

Российская актриса Мария Горбань, известная в Украине благодаря сериалу «Кухня», последовала за общим трендом и уехала на Мальдивские острова подальше от вирусов и холодов. Там же на Мальдивах еще недавно нежились на солнце Потап и Настя Каменских, а также Оля Полякова со своим семейством.

Горбань уверяет в своих постах, что находится на райских островах без мужчин, в компании только дочери и подруги.

Под жарким солнцем Маша чувствует себя как рыба в воде и даже находит время на то, чтобы дразнить поклонников знойными кадрами на своей странице в соцсети. Для этого звезда надела терракотовый бикини без пуш-ап и во всей красе показала шикарную грудь.

Красиво позируя под музыку, коварная Маша изобразила волнующие движения, которые, похоже, свели с ума ее подписчиков.

«Какие волшебные движения», «Какая пышная, просто восторг!», «Ням-ням девочка», «Сладенькая девушка», «Маша, Вы неземная. И Мальдивы Вам оооочень идут», «Грудь!», «Хороша Маша!»— пишут пользователи в комментариях.

При этом некоторые фанаты заметили у актрисы герпес, но их замечания потонули в общем восторженном хоре поклонников.

Напомним, ранее Мария Горбань продемонстрировала поклонникам провокационное фото в ванне, а также похвасталась новым купальником.

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