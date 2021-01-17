Молодая вдова разрыдалась на плече у пасынка: в Москве простились с Борисом Грачевским

Сегодня, 17 января, в московском Доме кино проходило прощание с художественным руководителем киножурнала «Ералаш», режиссером Борисом Грачевским.

В последний путь проводить известного кинодеятеля пришли телеведущая Елена Малышева, актер Станислав Садальский, бессменный ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович, певец Бедрос Киркоров, его коллега Михаил Турецкий и многие другие, пишет Стархит.



Особое внимание журналисты акцентировали на молодой вдове Бориса Грачевского Екатерине Белоцерковской. На убитой горем женщине лица не было. Она сидела на стуле возле гроба покойного супруга и не сдерживала слез. В результате, ее лицо сильно покраснело. Екатерина появилась на прощании в черной водолазке, черных брюках и черном платке на голове.

В финале прощания Екатерина решила обратиться к Борису Юрьевичу, но не смогла сдержать эмоций. «Ты был, есть и будешь. Будешь вечно в наших сердцах. Знаешь, ты, как никто, любил жизнь. И любишь сию минуту. Ты гениальнейший человек. Ты просто помни только об одном, что мы все тебя любим. Все твои дети тебя любят. И я тоже. Это не конец, мы обязательно встретимся вместе», — сказала Белоцерковская.

А когда уже гроб с Борисом Грачевским стали грузить в катафалк, молодая вдова, не сдерживаясь, разрыдалась в объятиях своего пасынка, сына режиссера от первого брака, Максима Грачевского.

Говорят, что проститься с отцом пришла и дочь от первого брака Ксения, хотя ходили слухи, что после расставания Бориса с первой женой та затаила на него обиду.

Напомним, Екатерина стала третьей женой Грачевского. Они поженились в феврале 2016 года и долго мечтали о ребенке. 8 апреля 2020 года у пары родился сын Филипп, а Грачевский был счастлив, что стал отцом в 71 год. В одном из последних сообщений режиссер даже сказал, что ему рано умирать, потому что нужно поднимать на ноги Филиппа. Но болезнь оказалась сильнее.

Борис Грачевский умер 14 января. Ему был 71 год. Причиной смерти стал коронавирус, который режиссер несколько дней лечил дома. А когда наконец обратился за квалифицированной медицинской помощью, оказалось, что легкие поражены на 85%. Спасти пациента врачи не смогли. Последним пристанищем для режиссера станет Троекуровское кладбище.

Фото vss0987/Instagram

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